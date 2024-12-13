Губернатор Куйвашев наградил выдающихся свердловчан в День Конституции

Евгений Куйвашев 12 декабря поздравил уральцев с Днем Конституции и на торжественном собрании вручил государственные награды выдающимся жителям региона.
В числе награжденных оказались президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, удостоенный ордена Дружбы и заместитель начальника цеха по производству Среднеуральского медеплавильного завода Дмитрий Ашихмин, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главврачу СОКБ № 1 Игорю Трофимову.
Звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ» получил начальник «Отряда противопожарной службы Свердловской области № 13» Анатолий Рыжков.
Почетную грамоту президента России вручили директору по производству «Стандарт строй» Виктору Зинову, Благодарность президента России — директору Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Павлу Архипову.
Кроме того, губернатор отметил региональным Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени губернатор наградил артиста Свердловского театра драмы Михаила Быкова.