Губернатор Куйвашев наградил выдающихся свердловчан в День Конституции

В числе награжденных оказались президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, удостоенный ордена Дружбы и заместитель начальника цеха по производству Среднеуральского медеплавильного завода Дмитрий Ашихмин, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.