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Губернатор Куйвашев наградил выдающихся свердловчан в День Конституции

Госнаграды получили представители бизнеса, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев 12 декабря поздравил уральцев с Днем Конституции и на торжественном собрании вручил государственные награды выдающимся жителям региона.

В числе награжденных оказались президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, удостоенный ордена Дружбы и заместитель начальника цеха по производству Среднеуральского медеплавильного завода Дмитрий Ашихмин, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главврачу СОКБ № 1 Игорю Трофимову.

Звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ» получил начальник «Отряда противопожарной службы Свердловской области № 13» Анатолий Рыжков.

Почетную грамоту президента России вручили директору по производству «Стандарт строй» Виктору Зинову, Благодарность президента России — директору Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Павлу Архипову.

Кроме того, губернатор отметил региональным Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени губернатор наградил артиста Свердловского театра драмы Михаила Быкова.