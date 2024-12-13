Военкор Романов: спецназ КНДР выбил ВСУ из Плехово в Курской области за два часа

Главным аспектом договора является его военная составляющая. В документе предусмотрена взаимная помощь в случае агрессии на одну из сторон, что основывается на статье 51 Устава ООН. Это означает, что Россия и КНДР будут готовы к оборонительным действиям и поддержке друг друга в условиях возможного военного конфликта. По словам Руденко, договор носит исключительно оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, избегая участия в альянсах против третьих стран и недопущения размещения военных баз на территории одной из сторон, способных нарушить ее суверенитет и безопасность.