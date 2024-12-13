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В администрацию Пермского округа могут перейти ряд чиновников из городской мэрии

Как стало известно «Ъ-Прикамье», начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова может трудоустроиться в администрации Пермского муниципального округа.

По данным ряда собеседников, знакомых с ситуацией, чиновница может сменить работу, если местную администрацию возглавит действующий первый замглавы Перми Ольга Андрианова. Также прогнозируется, что вслед за госпожой Андриановой может уйти начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич, у которого истекает срок действия контракта.

Мария Норова возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми в 2018 году. Ранее госпожа Норова работала в правительстве Пермского края — с марта 2016 года она занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. В органах власти она работает с 2003 года.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщил, что основным кандидатом на должность руководителя Пермского муниципального округа является первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. Действующий глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может покинуть должность: это может произойти к концу декабря 2024 года или в январе 2025-го.