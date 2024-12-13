В администрацию Пермского округа могут перейти ряд чиновников из городской мэрии

Мария Норова возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми в 2018 году. Ранее госпожа Норова работала в правительстве Пермского края — с марта 2016 года она занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. В органах власти она работает с 2003 года.