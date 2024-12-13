За пост мэра Самары поборется депутат Дмитрий Асеев

Напомним, Елена Лапушкина, занимавшая пост мэра Самары с 2017 г., ушла в отставку 15 ноября. Она назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области. Временно исполнение полномочий мэра возложено на Ивана Носкова, который ранее был главой Дзержинска в Нижегородской области. Но фактически он с октября руководит городской администрацией — Лапушкина в это время была в отпуске.