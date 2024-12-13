Сенатор от Башкирии прокомментировал темы Послания Радия Хабирова

«Сквозной линией Послания проходила забота о жителях нашей республики, о тех ребятах, которые сейчас на СВО, и об их семьях. Вообще, когда мы на круглых столах или совещаниях в Совфеде обсуждаем привлечение инвестиций или развитие предпринимательства, то мне абсолютно не стыдно сказать, как у нас это все четко сделано. Гордость берет за республику. Мы заслуженно являемся одним из регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности, по промышленной политике. Это, безусловно, заслуга Радия Хабирова и правительства региона, которое координирует и четко работает в этом направлении. Прежде всего, в ближайшие 5 лет нам необходимо развивать импортозамещение с привлечением инвестиций как в малотоннажной химии, так и в медицинском оборудовании, фармацевтике, развивать импортозамещение в станкостроении. Безусловно, надо уделять значительное внимание и инвестированию в сферу переработки сельхозпродукции, ведь у нас достаточно большое количество людей проживают в сельской местности, очень много холдинговых структур, развитых сельскохозяйственных направлений. Ну и, конечно, нужно вкладываться в логистику, так как у Башкирии тут большие конкурентные преимущества — уже 4-я федеральная трасса М-12 сейчас запустится через территорию республики, 3 железные дороги действуют. Все это способствует построению логистики как внутри России, так и с ближним зарубежьем, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и другими».
Он убежден, что создание новых производств поспособствует развитию социальной инфраструктуры и привлечению специалистов из других регионов и стран.
«Благодаря комплексному подходу к инвестиционной составляющей и развитию социальной сферы мы сможем достаточно хорошо развить свою республику и страну в целом», — отметил спикер.
Позитивной идеей Голов назвал и создание по поручению Радия Хабирова Госкомитета Башкирии по научно-технологическому развитию.
«Я считаю, что это важно, интересно и своевременно. Фокусировка на научной составляющей развития общества сейчас очень востребована. В Башкирии достаточно сильная научная школа по многим направлениям. Это правильный путь. Очень много сейчас наукоемких отраслей, включая и импортозамещение, и здесь огромный потенциал», — сообщил сенатор.
Также большую перспективу Голов видит в запуске региональной программы развития экспорта «Алга на экспорт».
«Это дополнительные объемы рынка, дополнительные объемы валового регионального продукта, новые рабочие места, налоговые поступления… Это правильный, комплексный подход, ведь важно не только то, что ты производишь, но и то, куда продаешь», — подчеркнул он.