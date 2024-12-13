Сенатор от Башкирии прокомментировал темы Послания Радия Хабирова

«Сквозной линией Послания проходила забота о жителях нашей республики, о тех ребятах, которые сейчас на СВО, и об их семьях. Вообще, когда мы на круглых столах или совещаниях в Совфеде обсуждаем привлечение инвестиций или развитие предпринимательства, то мне абсолютно не стыдно сказать, как у нас это все четко сделано. Гордость берет за республику. Мы заслуженно являемся одним из регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности, по промышленной политике. Это, безусловно, заслуга Радия Хабирова и правительства региона, которое координирует и четко работает в этом направлении. Прежде всего, в ближайшие 5 лет нам необходимо развивать импортозамещение с привлечением инвестиций как в малотоннажной химии, так и в медицинском оборудовании, фармацевтике, развивать импортозамещение в станкостроении. Безусловно, надо уделять значительное внимание и инвестированию в сферу переработки сельхозпродукции, ведь у нас достаточно большое количество людей проживают в сельской местности, очень много холдинговых структур, развитых сельскохозяйственных направлений. Ну и, конечно, нужно вкладываться в логистику, так как у Башкирии тут большие конкурентные преимущества — уже 4-я федеральная трасса М-12 сейчас запустится через территорию республики, 3 железные дороги действуют. Все это способствует построению логистики как внутри России, так и с ближним зарубежьем, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и другими».