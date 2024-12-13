Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников

А также о правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц. Это стало результатом поездки генерального прокурора Казахстана в Марокко.
Берик Асылов встретился с министром юстиции Абдель Латифом Уахби. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности.
«Заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой. При этом, генеральный прокурор Республики Казахстан напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры наша страна уже подписала с близлежащим к Марокко европейским государством — Королевством Испания».
Также в надзорном органе отметили, что Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений.