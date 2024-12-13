Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников

«Заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой. При этом, генеральный прокурор Республики Казахстан напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры наша страна уже подписала с близлежащим к Марокко европейским государством — Королевством Испания».