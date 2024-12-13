Депутаты рекомендовали Владимира Попкова на пост главы облспорткомитета

Решением думского комитета Владимир Попков рекомендован для назначения на должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.
В Волгоградской областной думе продолжается процесс рассмотрения профильными комитетами кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти.
Так, 12 декабря на должность руководителя облкомдортранса рекомендовали Анатолия Васильева, на пост главы регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения — Юрия Наурзалиева.
А на должность председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок был рекомендован Павел Ярославцев.