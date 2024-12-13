В Приморье назначили нового главу агентства по делам молодежи

В Приморье сменился глава агентства по делам молодежи. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» в пресс-службе правительства края, эту должность занял Роман Ковбас.
Роман Ковбас в 2022 году занял должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе в ВВГУ. Тогда ректор университета, доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева отметила, что он «как никто другой разбирается в молодежной политике, знает нюансы и тонкости, видит перспективы, умеет выстраивать коммуникации и со студентами, и с сотрудниками, и с внешней средой».
До того, как возглавить агентство по делам молодежи, Роман Ковбас был замруководителя аппарата губернатора Приморского края и правительства региона. Отметим, что пока официальная информация о его переходе в новую должность не объявлялась.