В Приморье назначили нового главу агентства по делам молодежи

Роман Ковбас в 2022 году занял должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе в ВВГУ. Тогда ректор университета, доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева отметила, что он «как никто другой разбирается в молодежной политике, знает нюансы и тонкости, видит перспективы, умеет выстраивать коммуникации и со студентами, и с сотрудниками, и с внешней средой».