Экс-депутат Паремузов возглавит администрацию Советского района Ростова

Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы планируют 17 декабря утвердить 39-летнего Никиту Паремузова в качестве главы администрации Советского района города. Это следует из подготовленных проектов документов. Сейчас чиновник исполняет обязанности главы районной администрации.
Предшественник Паремузова Геннадий Туркин ушёл с должности по собственному желанию в начале осени 2024 года. Сам Никита Паремузов был председателем комиссии по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Параллельно он был заместителем гендиректора МУП «Ростовская транспортная компания» — эта компания эксплуатирует все трамваи, троллейбусы и электробусы донской столицы.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, Никита Паремузов был владельцем фирм, которые продавали напитки, металл и бургеры. Несколько лет назад они закрылись.