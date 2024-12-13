Экс-депутат Паремузов возглавит администрацию Советского района Ростова

Предшественник Паремузова Геннадий Туркин ушёл с должности по собственному желанию в начале осени 2024 года. Сам Никита Паремузов был председателем комиссии по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Параллельно он был заместителем гендиректора МУП «Ростовская транспортная компания» — эта компания эксплуатирует все трамваи, троллейбусы и электробусы донской столицы.