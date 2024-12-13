Рыженков: геноцид приобретает новые формы на Западе

В белорусской столице прошла международная научно-практическая конференция, приуроченная к годовщине принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
«Нельзя это забывать, потому что сегодня геноцид приобретает новые формы. Причем прямо у нашего порога: в Польше и Прибалтике белорусы, россияне, украинцы — граждане второго сорта».
Он напомнил о случаях избиения в этих странах белорусов, россиян, украинцев, в том числе несовершеннолетних, о применении к ним насилия, убийств.
Дипломат также указал на жестокое отношение в соседних странах к мигрантам из стран Африки и Ближнего Востока, пытающихся попасть на территорию Евросоюза, которых на границах избивают и убивают.
Рыженков призвал сохранять высокий градус внимания к теме геноцида и действовать сплоченно, «практикоориентированно». По его словам, МИД страны к этому готов.
Переписать историю
В Минске видят действия Запада по переписыванию истории в выгодном для бывших агрессоров виде. При этом обеление немецко-фашистских захватчиков и их пособников объясняется правом на свободу мнений и выражения.
«В такой ситуации отчетливее проявляется наша миссия — сохранять и передавать новым поколениям правду о войне».
В этом контексте особую ценность имеют действия Генпрокуратуры по расследованию геноцида белорусского народа в годы ВОВ.
Белорусское внешнеполитическое ведомство также уделяет большое внимание продвижению темы сохранения правды о Второй мировой войне за рубежом, на различных международных площадках.
По словам Рыженкова, многие смотрят на события войны как давно прошедшие. В этих условиях нацизму легче «пробивать ростки» среди молодежи, которая привыкла к условиям либеральной демократии и вседозволенности.
Дело о геноциде
Генпрокуратура Беларуси в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы ВОВ.
В ходе предварительного следствия установлено и допрошено более 19 тысяч человек, почти восемь тысяч из которых — потерпевшие. Среди них — бывшие узники концлагерей.
В рамках расследования выяснилось, что в годы оккупации БССР было уничтожено 12348 сел и деревень, а не 9200, как считалось ранее. Более 100 населенных пунктов повторили судьбу Хатыни.