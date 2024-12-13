Юрий Слюсарь проверил ремонтные работы на аварийном участке коллектора в Таганроге

Сейчас здесь смонтирован временный обводной трубопровод. Глава города заверила, что к 20 декабря дорога будет засыпана щебнем, неприятный запах будет устранен. Мера временная, но важно, чтобы таганрожцы могли уже сейчас комфортно передвигаться по улице. Весной 2025 года дорога будет заасфальтирована. Ремонт следующего участка коллектора будет продолжен.
— Понимаю жалобы и усталость людей от постоянного ремонта канализационной сети. В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью. Без проволочек, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Напомним, в этом году в Таганроге уже восстановлены два участка коллектора общей протяженностью 2,4 км. Третий участок в высокой степени готовности. На четвертом работы уже ведутся и завершатся в 2025 году. На эти цели предусмотрено из областного бюджета более 740 млн рублей.
С 2018 по 2023 год в Таганроге восстановлено почти 13 км аварийных участков. Из областного бюджета на это было направлено около 400 мл рублей.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.