Юрий Слюсарь проверил ремонтные работы на аварийном участке коллектора в Таганроге

Напомним, в этом году в Таганроге уже восстановлены два участка коллектора общей протяженностью 2,4 км. Третий участок в высокой степени готовности. На четвертом работы уже ведутся и завершатся в 2025 году. На эти цели предусмотрено из областного бюджета более 740 млн рублей.