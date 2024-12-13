Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой. «Страна.ua» сообщила о массовой ночной атаке на Украину, в Одесской области произошли взрывы. The New York Times пишет, что ВС России быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, а позиции Киева ослаблены. «Газета.Ru» ведет хронику событий.