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Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой. «Страна.ua» сообщила о массовой ночной атаке на Украину, в Одесской области произошли взрывы. The New York Times пишет, что ВС России быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, а позиции Киева ослаблены. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:46 Агентство ТСН сообщило о ночных взрывах в Одесской области Украины.

08:44 «Страна.ua» пишет о ночной массированной атаке на Украину.

08:42.

08:40 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 05:05 до 05:40 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью.

08:36 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки на Теребренское сельское погиб боец самообороны.

08:34 ⚡️Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах уничтожили девять украинских беспилотников.

08:32 Bloomberg пишет, что украинский металлургический холдинг «Метинвест» остановит работы на угольной площадке «Шахтоуправление “Покровское” в Песчаном, поскольку приближается линия фронта.

08:29 По данным украинского телеканала ТСН, ночью были слышны взрывы в Буче Киевской области.

08:23 Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу считает, что на отношения Киева и избранного президента США Дональда Трампа может повлиять поддержка украинских властей Демократической партии в предвыборный период.

08:17 Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.

08:13 The New York Times пишет, что ВС РФ быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Украины.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1024-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.