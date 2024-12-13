Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1024-й

08:46 Агентство ТСН сообщило о ночных взрывах в Одесской области Украины.
08:44 «Страна.ua» пишет о ночной массированной атаке на Украину.
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08:40 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 05:05 до 05:40 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью.
08:36 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки на Теребренское сельское погиб боец самообороны.
08:34 ⚡️Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах уничтожили девять украинских беспилотников.
08:32 Bloomberg пишет, что украинский металлургический холдинг «Метинвест» остановит работы на угольной площадке «Шахтоуправление “Покровское” в Песчаном, поскольку приближается линия фронта.
08:29 По данным украинского телеканала ТСН, ночью были слышны взрывы в Буче Киевской области.
08:23 Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу считает, что на отношения Киева и избранного президента США Дональда Трампа может повлиять поддержка украинских властей Демократической партии в предвыборный период.
08:17 Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.
08:13 The New York Times пишет, что ВС РФ быстро продвигаются вперед по линии фронта в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Украины.
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять над Курской областью, четыре над Белгородской, три над Ростовской и один над Липецкой.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1024-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.