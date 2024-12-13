К 2030 году в Башкирии ожидаемая продолжительность жизни составит 78 лет

Ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет 73,2 года, а к 2030 году планируется выйти на 78 лет. Для достижения этой цели в регионе продолжат развитие медицины: в работу введут больше 25 больниц и медцентров, завершат программу модернизации поликлиник. Также планируется закрыть потребность в ФАПах и врачебных амбулаториях.