К 2030 году в Башкирии ожидаемая продолжительность жизни составит 78 лет

За пять лет в Башкирии удалось снизить общую смертность до 11,7 случаев на 1000 жителей, а младенческую — в два раза. Об этом рассказал в Курултае премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет 73,2 года, а к 2030 году планируется выйти на 78 лет. Для достижения этой цели в регионе продолжат развитие медицины: в работу введут больше 25 больниц и медцентров, завершат программу модернизации поликлиник. Также планируется закрыть потребность в ФАПах и врачебных амбулаториях.
Также Андрей Назаров отметил, что «поезда здоровья» будут охватывать не меньше 160 тысяч человек. Также за пять лет планируется трудоустроить пять тысяч врачей и специалистов среднего звена.
В Башкирии продолжат поддерживать многодетность. Сегодня в республике насчитывается 59 тысяч таких семей, а это лидирующие результат в ПФО и седьмое место в России. К 2030 году планируется увеличить количество многодетных семей не менее чем на 15 процентов.