Радий Хабиров и Игорь Баринов осмотрели в Уфе патриотическую выставку

Радий Хабиров и Игорь Баринов также ознакомились с архивными документами, которые хранятся в запасниках Национального архива республики. На выставке можно увидеть саблю и седло национального героя Салавата Юлаева из музейного собрания, передвижную выставку «Салават Юлаев: от батыра до легенды», посвящённую 270-летию со дня рождения батыра, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерала М. М. Шаймуратова, прототипы ордена и медали генерала Шаймуратова в исполнении гравёра Владимира Нуждина, а также передвижную выставку «Генерал Шаймуратов», посвящённую 125-летию со дня рождения нашего героя.