Радий Хабиров и Игорь Баринов осмотрели в Уфе патриотическую выставку

Перед началом работы VI съезда Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов осмотрели патриотическую выставку друга республики — челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Недаром помнит вся Россия», приуроченную к 210-летию взятия российскими войсками Парижа в 1814 году и посвященную участию башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813−1814 годов.
Новые книги на башкирском языке презентовало башкирское издательство «Китап».
Радий Хабиров и Игорь Баринов также ознакомились с архивными документами, которые хранятся в запасниках Национального архива республики. На выставке можно увидеть саблю и седло национального героя Салавата Юлаева из музейного собрания, передвижную выставку «Салават Юлаев: от батыра до легенды», посвящённую 270-летию со дня рождения батыра, медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерала М. М. Шаймуратова, прототипы ордена и медали генерала Шаймуратова в исполнении гравёра Владимира Нуждина, а также передвижную выставку «Генерал Шаймуратов», посвящённую 125-летию со дня рождения нашего героя.