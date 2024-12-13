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Губернатор Самарской области Федорищев: «Эту ночь проводим на работе»

Вячеслав Федорищев оценил работы по очистке улиц Самары от снега ночью 13 декабря.

Источник: администрация Самары

В ночь на пятницу, 13 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Самары Иван Носков и руководитель минтранса региона Сергей Карпов проверили уборку дорог от снега. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Завершаем ночной объезд, посмотрели, как убираются улицы города, пообщались с коллективами. Уверен, что мы этот небольшой снегопад пройдем хорошо, ну, а дальше перед большими будем готовы. Всю систему сегодня проверили и убедились, что регион готов к преодолению любых природных явлений», — рассказал Федорищев.

Вечером 12 декабря в правительстве Самарской области создали штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада. Он будет контролировать ситуацию по всему региону.

«Эту ночь мы с вами проводим на работе. В первый серьезный снегопад мы должны все силы и средства на себе протестировать, лично все это пройти», — сказал губернатор членам штаба.