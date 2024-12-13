Губернатор Самарской области Федорищев: «Эту ночь проводим на работе»

«Завершаем ночной объезд, посмотрели, как убираются улицы города, пообщались с коллективами. Уверен, что мы этот небольшой снегопад пройдем хорошо, ну, а дальше перед большими будем готовы. Всю систему сегодня проверили и убедились, что регион готов к преодолению любых природных явлений», — рассказал Федорищев.