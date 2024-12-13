Губернатор Самарской области Федорищев: «Эту ночь проводим на работе»

В ночь на пятницу, 13 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Самары Иван Носков и руководитель минтранса региона Сергей Карпов проверили уборку дорог от снега. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Завершаем ночной объезд, посмотрели, как убираются улицы города, пообщались с коллективами. Уверен, что мы этот небольшой снегопад пройдем хорошо, ну, а дальше перед большими будем готовы. Всю систему сегодня проверили и убедились, что регион готов к преодолению любых природных явлений», — рассказал Федорищев.
Вечером 12 декабря в правительстве Самарской области создали штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада. Он будет контролировать ситуацию по всему региону.
«Эту ночь мы с вами проводим на работе. В первый серьезный снегопад мы должны все силы и средства на себе протестировать, лично все это пройти», — сказал губернатор членам штаба.