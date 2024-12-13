В Латвии заявили, что у ВСУ хватит оружия до лета 2025 года

«По ее (Браже — ред.) словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием», — говорится в сообщении агентства, взявшего интервью у министра.
Она также отметила, что Латвия «уже предоставила Украине (помощь на) около 1% от ВВП и продолжит это делать».
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, «вероятно», не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.