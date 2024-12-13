WSJ узнала, что Трамп рассматривает нанесение авиаударов по Ирану

Свое ядерное строительство Иран возобновил в 2019 году — через год после того, как США вышли из «ядерной сделки». В соответствии с ней в обмен на снятие санкций Тегеран брал на себя обязательство, что минимум до 2030 года не будет обогащать уран выше 3,67% (это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций; уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия, — более 90%). Также страна обещала сократить объемы обогащенного урана до 300 кг, то есть до 3% от того объема, который был у Ирана до заключения соглашения.