WSJ узнала, что Трамп рассматривает нанесение авиаударов по Ирану

Часть членов переходной администрации рассматривает этот сценарий на фоне ослабления позиций Ирана на Ближнем Востоке, в том числе после падения режима президента Башара Асада в Сирии, ослабления «Хезболлы» и ХАМАС из-за действий Израиля, пишет газета. В то же время избранный президент стремится реализовать план, который не приведет к разжиганию новой войны, в особенности такой, в которую могут быть втянуты американские войска, говорят собеседники WSJ.
По данным источников, стратегия, которую сейчас прорабатывает команда республиканца, предусматривает максимально возможное давление на Иран. В ее основе могут лежать военные меры вкупе с ужесточением экономических санкций. Пока план находится на ранних этапах разработки, рассказали изданию собеседники.
Как утверждает WSJ, Трамп ранее заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о своем беспокойстве из-за возможного «ядерного прорыва Ирана». Кроме того, избранный президент США дал понять, что ищет способы избежать такого сценария.
Сейчас команда избранного президента рассматривает два основных варианта дальнейших действий, пишет газета. Первый предусматривает усиление военного давления на Иран за счет переброски на Ближний Восток американских войск, военных самолетов и кораблей и продажи Израилю передовых видов оружия, в том числе противобункерных бомб. Второй путь, по информации WSJ, — это угроза применения военной силы. В сочетании с санкциями это может убедить Тегеран согласиться на условия дипломатического урегулирования, предложенные США, отмечает издание.
Накануне журнал Time выпустил статью по случаю присуждения Трампу звания «человек года» по версии редакции. В ней приводились слова избранного президента: политик не исключил, что Соединенные Штаты могут вступить с Ираном в войну.
Свое ядерное строительство Иран возобновил в 2019 году — через год после того, как США вышли из «ядерной сделки». В соответствии с ней в обмен на снятие санкций Тегеран брал на себя обязательство, что минимум до 2030 года не будет обогащать уран выше 3,67% (это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций; уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия, — более 90%). Также страна обещала сократить объемы обогащенного урана до 300 кг, то есть до 3% от того объема, который был у Ирана до заключения соглашения.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в июне заявил, что уровень обогащения урана в республике достиг 60%. Иран прекратил соблюдать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях в 2021 году, а это значит, отметил Гросси, что уже больше двух лет у агентства нет расширенного доступа к иранским ядерным объектам. Он также выразил обеспокоенность в связи с заявлениями Тегерана о возможностях у страны производить ядерное оружие.
Иран является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Власти страны публично заявляли о планах продолжить «мирную эксплуатацию ядерной энергии» и подчеркивали, что сотрудничают с МАГАТЭ. Тегеран утверждал, что не намерен создавать ядерную бомбу, хотя способен на это.