Радий Хабиров выразил благодарность башкирскому народу за поддержку

Вспомните, когда началась СВО, к башкирам обратился тогдашний министр обороны Украины с вопросом — за что воюют башкиры? Тогда я задумался — почему у них такое внимание именно к нам. И понял главное — они нас боятся, потому что мы — племя воинов, верные подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении пяти столетий.