Радий Хабиров выразил благодарность башкирскому народу за поддержку

"Нашей управленческой команде выдвигались неоправданные обвинения в недостаточных темпах развития республики. Причем недовольны были те, кого отстранили от государственной кормушки, прилипшие в свое время к бюджету разного рода деятели, которые распространяли откровенную ложь, в том числе о нашей национальной политике.
Некоторые утверждения сводились к чисто мракобесным идеям, что Башкортостан должен быть только для башкир. Нашлись и те, которые под видом псевдозащиты экологических прав взбаламутили сотни людей в Баймакском районе.
Наверное, нам в этот период развития нации нужно было обязательно через всё это пройти. Для того, чтобы, осилив такой сложный конфликтный путь, понять, что для нации сегодня главное. Осознать истинные мотивы тех, кто пытался увести нацию по пути мракобесия, не дать ей развиваться в многонациональной семье народов Башкортостана и России. Повторюсь — это были корыстные мотивы тех, кто был справедливо отлучен от государственной кормушки", — отметил Радий Хабиров.
Он рассказал, что развивать республику, двигать её вперед без поддержки основной государствообразующей нации невозможно.
"Даже не надо было к этому приступать, если такой поддержки нет. А сегодня я твердо убежден, что у нас, у меня такая поддержка есть.
Бының өсөн мин бөгөн үҙемдең ҡәҙерле (яратҡан) башҡорттарыма рәхмәт әйтәм. Әлеге ауыр заманда миңә терәк булғанығыҙ өсөн оло рәхмәт. Беҙ бергә һәм берҙәм булғанға халҡыбыҙ көслө һәм абруйлы", — сказал Радий Хабиров.
По его словам, в эти сложные моменты лжи и попыток манипуляций башкирским народом проявились лучшие качества нашей интеллигенции. Писатели, ученые, творческие деятели не дрогнули, проявили настоящее мужество.
"Лариса Хашимовна Абдуллина и Зухра Диккатовна Буракаева приняли удар на себя, не дожидаясь, чем всё завершится. Они выехали объяснять людям правду, за что были подвергнуты жестоким информационным атакам наших недругов.
Вспомните, когда началась СВО, к башкирам обратился тогдашний министр обороны Украины с вопросом — за что воюют башкиры? Тогда я задумался — почему у них такое внимание именно к нам. И понял главное — они нас боятся, потому что мы — племя воинов, верные подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. В нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении пяти столетий.
А они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх. А нами — будущее Башкортостана и башкирского народа.
И для нашего будущего у нас есть всё — язык, культура. Самое главное — у нас есть люди. Умная молодежь и мудрая интеллигенция, крепкие семьи в городе и на селе, хозяйственные мужчины и хранящие уют женщины.
А ещё у нас есть уникальная, почти пятисотлетняя история культуры дружбы народов, традиции жить в мире и согласии с другими народами в составе великой державы. Поэтому у нас обязательно всё получится", — отметил Радий Хабиров.