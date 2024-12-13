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Бывший пермский чекист возглавит УФСБ по Краснодарскому краю

Бывший заместитель начальника УФСБ по Пермскому краю, начальник УФСБ по Республике Крым генерал-лейтенант Леонид Михайлюк переходит на службу в другой регион.

Источник: Коммерсантъ

С 17 декабря 2024 года он возглавит УФСБ по Краснодарскому краю. Об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан иностранным агентом).

Леонид Михайлюк в 1984 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, в 2000 году — Академию ФСБ России. С 1992 по 2001 год занимал должность начальника отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Республике Адыгея.

С 2001 по 2011 годы — заместитель начальника УФСБ по Пермскому краю. С 2011 по 2016 год — начальник УФСБ по Вологодской области, в 2016—2018 годы — УФСБ по Калининградской области. С ноября 2018 года — начальник УФСБ по Республике Крым.