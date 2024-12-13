Бывший пермский чекист возглавит УФСБ по Краснодарскому краю

С 2001 по 2011 годы — заместитель начальника УФСБ по Пермскому краю. С 2011 по 2016 год — начальник УФСБ по Вологодской области, в 2016—2018 годы — УФСБ по Калининградской области. С ноября 2018 года — начальник УФСБ по Республике Крым.