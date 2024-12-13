Юрий Шалабаев вновь высказался об объединении Кстова и Нижнего Новгорода

По словам Шалабаева, многие жители Кстовского района давно считают себя частью Нижнего Новгорода. Некоторые из них работают, непосредственно, в самом городе и ездят на работу из Афонина или «Анкудиновского парка».
Вместе с тем присоединение Кстова позволит упростить решение некоторых градостроительных вопросов. В качестве примера глава города привел дорогу в микрорайоне «Новая Кузнечиха», которая строилась как раз-таки за счет бюджета Нижнего Новгорода.
«Конечно, для развития единой инфраструктуры выгоднее объединяться, — пояснил мэр. — Всегда при объединении ресурсов, будь то земля или бюджет, появляется больше возможностей для участия в федеральных и региональных программах. У нас будет больше возможностей для обеспечения себя финансированием».
Он также добавил, что весь современный Нижний Новгород формировался за счет присоединения соседствующих территорий, особенно это касается исторического Нижегородского района.
Напомним, что на заседании 26 ноября Совет депутатов Кстовского округа одобрил инициативу объединения Кстова с Нижним Новгородом. Если депутаты нижегородской гордумы вынесут положительное решение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Теперь судьба слияния решится на общественных слушаниях, которые пройдут 16 декабря.
Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, разбирались в отдельном материале на сайте pravda-nn.ru.