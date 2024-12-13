Юрий Шалабаев вновь высказался об объединении Кстова и Нижнего Новгорода

«Конечно, для развития единой инфраструктуры выгоднее объединяться, — пояснил мэр. — Всегда при объединении ресурсов, будь то земля или бюджет, появляется больше возможностей для участия в федеральных и региональных программах. У нас будет больше возможностей для обеспечения себя финансированием».