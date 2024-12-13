Ночью, со скандалом: парламент проголосовал за введение в Молдове ЧП в сфере энергетики

Как заявил на заседании лидер Приднестровья Вадим Красносельский, еще с февраля 2024 года активно велись переговоры по вопросу поставок газа и с Россией, и с Украиной. Прямых переговоров с Кишиневом не было: только на уровне рабочих групп и отдельных контактов. Он также напомнил, что газ в Приднестровье может поступать двумя путями: транзитом через Украину, как сегодня, либо по территории Молдовы через так называемый Турецкий поток.