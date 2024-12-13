Ночью, со скандалом: парламент проголосовал за введение в Молдове ЧП в сфере энергетики

Объявление чрезвычайного положения было предложено правительством на основании отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Скандал в ночи
Обсуждение данного вопроса проходило фактически в ночь с четверга на пятницу и сопровождалось острой полемикой, временами переходившей в откровенный скандал.
В своем выступлении с трибуны законодательного форума, представляя проект решения о введении ЧП, премьер Дорин Речан обвинил Россию в энергокризисе, «оплате протестов» и «массовой покупке голосов» в стране. Он заявил, что России «не удалось в 2022—2023 годах с оплаченными протестами, не удалось в 2024 году с массированной покупкой голосов, а теперь пытаются иначе, через дестабилизацию».
«Правительство хочет “не допустить масштабного гуманитарного кризиса из-за имперских амбиций России”, — объявил премьер-министр.
Он сообщил, что кабмин будет импортировать электроэнергию из ЕС, а проблему транзита газа Речан назвал «искусственной и несуществующей».
«Газпром обязан соблюдать контракт, как и Россия должна соблюдать территориальную целостность Молдовы. Мы уже избавились от газового шантажа на правом берегу, а от энергетического шантажа избавимся с завершением строительства ЛЭП Кишинев -Вулканешты», — заявил глава кабмина.
Когда премьера спросили, чем поможет ЧП, если люди не смогут платить за газ и энергию из-за высоких цен, он и вовсе сорвался на крик.
«Люди в Молдове бедные, потому что “агенты Кремля в зале” хотят, “чтобы правый берег был зависим от дешевого газа и дешевого электричества”, — заявил он.
По мнению правящего режима, объявление чрезвычайного положения необходимо, поскольку оно «дает возможность немедленного применения ряда мер через Комиссию по чрезвычайным ситуациям». Они, как считают власти, будут направлены на предотвращение, уменьшение и ликвидацию последствий ситуации, вызвавшей чрезвычайное положение: «в частности, можно будет установить специальный режим закупок электроэнергии и природного газа в ускоренном темпе и выделить на это деньги. Таким же образом могут быть приняты решения, дающие поставщикам и системным операторам право действовать и покупать, транспортировать или распределять электроэнергию и природный газ по всей стране».
Кроме того, согласно документу, в режиме ЧП «можно будет при необходимости обеспечить рационализацию потребления энергоресурсов».
Кроме того, режим заявляет, что «приостановка поставок природного газа в Приднестровский регион, предоставляемая “Газпромом”, может породить гуманитарный кризис в регионе, а также создать риски для обеспечения работы и стабильности энергетического сектора Республики Молдова».
Вопрос о введении ЧП в энергетике резко раскритиковала оппозиция. Депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Григоре Новак выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что жители левого берега Днестра ничем не отличаются от граждан правого берега и что правительство должно заботиться обо всех молдаванах, независимо от того, где те проживают. Власти должны работать над решением реальных проблем, а не использовать чрезвычайное положение как инструмент управления, заявил депутат.
Вице-спикер, глава фракции БКС Влад Батрынча обвинил власти в беззаконии, игнорировании законодательства и отсутствии конструктивного диалога с оппозицией. Он напомнил, что по закону спустя два с половиной года после введения предыдущего чрезвычайного положения власти обязаны представить отчет о деятельности КЧС, но этого не было сделано.
«ЧС требует радикальных мер. Мы предложили вам ликвидировать НАРЭ и передать их полномочия правительству. Нам не нужны институты-паразиты. Нужно максимально урезать расходы, чтобы поддержать граждан. Предложение оппозиции ограничить зарплаты чиновников PAS во время кризиса, которое вы отвергли, — это тоже “пропаганда Кремля”? Вы говорите, что кризис, а деньги на повышение зарплат и пенсий судей Конституционного суда нашли. Откуда? Где вы нашли на это деньги?» — заявил Батрынча.
Народный избранник-социалист Богдан Цырдя напомнил правительству о мизерном размере компенсаций за потребляемые населением энергоресурсы. Выплата компенсаций началась на днях, размер их составляет от 300 до 800 леев, причем основная масса заявителей подпадает под категорию, получающую не более 450 леев.
«Ваши компенсации — это издевательство. Вы сначала снизили тариф на газ и отменили ЧП, а после выборов снова подняли тариф и снова вернули ЧП. Позор, господин премьер-министр», — заявил депутат.
Однако решение о введении ЧП было принято, его поддержали 56 депутатов парламентского большинства.
По существу
Согласно принятому документу, дефицит электроэнергии должен быть покрыт за счет закупок на румынской бирже электроэнергии, управляемой румынским оператором рынка OPCOM, в пределах лимита коммерческой мощности (NTC) для импорта электроэнергии из зоны торгов ENTSO-E совместным регулятором Украина — Молдова.
«Ситуация усугубляется ограниченными мощностями по импорту электроэнергии, выделенными Украине и Молдове. Поэтому, помимо невозможности увеличения NTC между Румынией и Молдовой выше 315 МВт, существует риск повышения цен на импортируемую электроэнергию и невозможность покрытия всего дефицита», — уточняют власти.
Кроме того, уязвимость усиливается тем, что линия электропередачи Исакча-Вулканешты пересекает территорию Украины, «что делает ее уязвимой к перебоям в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру соседней страны».
Во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова будет издавать исполнительные приказы для руководителей органов центрального и местного публичного управления, экономических агентов, государственных учреждений, а также для граждан и других лиц, находящихся на территории Республики Молдова.
В целях обеспечения их быстрого воздействия проектом предусмотрено, что положения, изданные Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, вступят в силу с момента их издания.
ЧП в Приднестровье
Ранее приднестровский Верховный совет проголосовал за введение чрезвычайного экономического положения в регионе сроком на 30 суток, с 11 декабря.
Как заявил на заседании лидер Приднестровья Вадим Красносельский, еще с февраля 2024 года активно велись переговоры по вопросу поставок газа и с Россией, и с Украиной. Прямых переговоров с Кишиневом не было: только на уровне рабочих групп и отдельных контактов. Он также напомнил, что газ в Приднестровье может поступать двумя путями: транзитом через Украину, как сегодня, либо по территории Молдовы через так называемый Турецкий поток.
По его мнению, вести переговоры о поставках газа должны профильные молдавские структуры, у которых есть соответствующие полномочия и обязанности.
«Есть такая организация как “Молдовагаз”, должностные лица, которые наделены правительством и президентом правом вести переговоры, должностные лица именно в области энергетики. Это их прямая обязанность. Я хочу сразу пресечь спекуляции о том, что кто-то не хочет пропускать либо поставлять газ. Это неправда. У меня сложилось мнение, знания, что ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам природного газа в Приднестровье. Надо просто договориться, надо подписать соглашение, надо работать в этом направлении», — сказал Красносельский на заседании.
В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.
Долгое ЧП в Молдове
Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.
При этом 20 января 2022 года в Молдове вступило в силу ЧП в области энергетики — на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, отметила, что «введение режима ЧП является необходимостью, чтобы помочь всем гражданам этой страны благополучно пережить эту зиму».
Вечером 24 февраля 2022 года парламент Молдовы объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения «в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности» — тоже на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался. В последний раз его продлили с 1 декабря 2023 года — на 30 дней.
Таким образом, без ЧП Республика Молдова провела неполный 2024 год.