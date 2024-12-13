Глава Башкирии рассказал о роли музеев в сохранении исторической памяти

Уже в следующем году в Уфе появится Музей возвращённых имен. Это музей о тех, кто сыграл важную роль в истории нашей республики и страны. У меня просьба к вам, уважаемые делегаты! Подумайте вместе и предложите, кто в этом музее должен быть представлен", — отметил руководитель региона.