Орбан заявил о надежде на обмен пленными между Россией и Украиной

«Независимо от того, как это предложение попало на стол, дело в том, что оно есть. Одна сторона приняла его, другая отвергла. Но до Рождества еще осталось несколько дней, даже это может измениться», — сказал он, отметив, что венгерские дипломаты активизировали усилия по этому направлению (цитата по Magyar Hirlap).
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСБ после разговора главы государства Владимира Путина с Орбаном передавала в венгерское посольство в Москве предложения российской стороны по обмену пленными. Инициатива, по его словам, поступила от самого венгерского премьера, он предлагал осуществить сделку накануне Рождества.
Орбан 11 декабря написал в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена), что Венгрия в конце своего председательства в ЕС выступила с предложением о прекращении огня на Рождество и масштабном обмене пленными. «Как грустно, что [президент Украины Владимир] Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!» — заявил он.
Советник украинского президента Дмитрий Литвин в ответ на слова Орбана заявил, что с Киевом Будапешт ничего не обсуждал, а также не предупреждал о своих контактах с Москвой. Он отметил, что Украина «в ежедневном режиме» работает над освобождением пленных, «и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена до конца года».
Песков, в свою очередь, подчеркнул, что российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными. «Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены», — сказал он.
Россия и Украина неоднократно сообщали об обмене телами погибших и пленными. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, переговоры по обмену военнопленными с Киевом идут тяжело. Украинская сторона стремится забрать из российского плена таких военнослужащих, как офицеры и азовцы (полк «Азов» внесен в список террористических и запрещен на территории России), а не тех, кто входит в список, предлагаемый Россией, утверждала она.