Орбан заявил о надежде на обмен пленными между Россией и Украиной

«Независимо от того, как это предложение попало на стол, дело в том, что оно есть. Одна сторона приняла его, другая отвергла. Но до Рождества еще осталось несколько дней, даже это может измениться», — сказал он, отметив, что венгерские дипломаты активизировали усилия по этому направлению (цитата по Magyar Hirlap).