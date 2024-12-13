А как же Новый год? Мэр Екатеринбурга поручил избавиться от снега за выходные

«Впереди новогодние праздники. А значит, люди со всей области приедут в Екатеринбург за покупками. Это увеличит нагрузку на улично-дорожную сеть. Чтобы обеспечить безопасность движения, от снега нужно избавиться в течение пятницы и выходных», — поставил задачу мэр.