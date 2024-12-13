Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мигрантам вручили повестки в военкомат

Всего проверили 70 человек.

Источник: Om1 Омск

Омские полицейские совместно с другими ведомствами провели рейд на двух крупнейших рынках Левобережья.

В ходе проверки было проверено более 70 человек. Из них 28 оказались иностранными гражданами, находящимися в России на основании разрешений на временное проживание и трудовых патентов.

Установлен факт нарушения миграционного режима со стороны гражданина Кыргызстана 1993 года рождения. Решением суда нарушитель получил штраф в 2000 рублей с последующим выдворением из России.

Шестеро проверенных иностранцев не встали на воинский учет в установленный срок. Им вручены повестки для явки в военкоматы. Ещё трое иностранных граждан привлечены к ответственности за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.