В Омске мигрантам вручили повестки в военкомат

Омские полицейские совместно с другими ведомствами провели рейд на двух крупнейших рынках Левобережья.
В ходе проверки было проверено более 70 человек. Из них 28 оказались иностранными гражданами, находящимися в России на основании разрешений на временное проживание и трудовых патентов.
Установлен факт нарушения миграционного режима со стороны гражданина Кыргызстана 1993 года рождения. Решением суда нарушитель получил штраф в 2000 рублей с последующим выдворением из России.
Шестеро проверенных иностранцев не встали на воинский учет в установленный срок. Им вручены повестки для явки в военкоматы. Ещё трое иностранных граждан привлечены к ответственности за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.