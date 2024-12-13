Токаев встретился с юными талантами в области Жетісу

Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола.