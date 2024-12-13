Токаев встретился с юными талантами в области Жетісу

При Доме культуры, построенном за счет средств местного бюджета и рассчитанном на 150 мест, действуют библиотека и ряд творческих коллективов, среди которых ансамбли бабушек и домбристов, танцевальный кружок.
Глава государства посетил сельскую библиотеку. На встрече с юными талантами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать достойными гражданами нашей страны.
Президент подарил Дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А. Баяндина.
В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново.
Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола.
В беседе с детьми Президент подчеркнул, что государством создаются благоприятные условия для обучения и занятий спортом подрастающего поколения.