В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

Ранее издание Globe and Mail сообщало, что полиция Канады готовится к возможному увеличению потока мигрантов через границу с Соединенными Штатами после победы Трампа на выборах президента США.
«Альберта представила планы по созданию нового подразделения с целью усилить безопасность на своем участке границы Канады с США… Премьер Даниэлла Смит объявила…, что провинция инвестирует 29 миллионов канадских долларов (около 20,37 миллиона долларов США) в создание патрульной группы под командованием ведомства шерифов Альберты», — говорится в материале.
Премьер Смит также добавила, что вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. Создание зоны планируется после внесения поправок в закон о защите критической инфраструктуры провинции.
Телеканал указывает, что отряд для надзора за 298-километровой границей Альберты с США будет состоять из 51 полицейского, десяти человек вспомогательного персонала и четырех собак-ищеек. Им также выделят десять устойчивых к холодной и метельной погоде разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.