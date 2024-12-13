В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках.