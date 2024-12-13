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Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

СЕУЛ, 13 дек — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту, передает агентство Ренхап со ссылкой на опрос социологической компании Gallup.

Источник: Reuters

Опрос среди 1002 совершеннолетних жителей страны проводился с 10 по 12 декабря. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта.

Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины — 8%.

Что касается возможного импичмента Юн Сок Ёля, то 75% респондентов поддержали его, в то время как 21% высказался против.

В пятницу в парламент было внесено второе предложение об импичменте президента. Его планируют вынести на голосование на предстоящем пленарном заседании в субботу в 17:00 (11.00 мск).

Среди граждан-сторонников правящей партии «Гражданская сила» только 27% поддержали импичмент, в то время как 66% — против него. Между тем, 97% сторонников главной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) выступили за импичмент.

Поддержка «Гражданской силы» снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей до 24%, в то время как показатель демократов вырос на 3 процентных пункта до 40%.

Это стало самым большим разрывом в поддержке демократической партии по сравнению с рейтингом «Гражданской силы» с момента прихода к власти нынешней администрации.