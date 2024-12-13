Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

Опрос среди 1002 совершеннолетних жителей страны проводился с 10 по 12 декабря. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта.
Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины — 8%.
Что касается возможного импичмента Юн Сок Ёля, то 75% респондентов поддержали его, в то время как 21% высказался против.
В пятницу в парламент было внесено второе предложение об импичменте президента. Его планируют вынести на голосование на предстоящем пленарном заседании в субботу в 17:00 (11.00 мск).
Среди граждан-сторонников правящей партии «Гражданская сила» только 27% поддержали импичмент, в то время как 66% — против него. Между тем, 97% сторонников главной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) выступили за импичмент.
Поддержка «Гражданской силы» снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей до 24%, в то время как показатель демократов вырос на 3 процентных пункта до 40%.
Это стало самым большим разрывом в поддержке демократической партии по сравнению с рейтингом «Гражданской силы» с момента прихода к власти нынешней администрации.