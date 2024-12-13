Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины — 8%.