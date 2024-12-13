Александр Гусев: «В городах Воронежской области стало комфортнее жить»

Строительство Петровской набережной
Петровская набережная — один из крупнейших проектов благоустройства Воронежской области, который стал важным символом трансформации региона. Работы по обновлению набережной начались в 2023 году и продолжаются, охватывая около 6,8 га территории. Проект включает создание пешеходных зон, велодорожек, смотровых площадок и зон отдыха с сохранением природного ландшафта.
Обновленная набережная станет точкой притяжения как для жителей, так и для туристов. Особое внимание уделено современному освещению, которое сделает пространство привлекательным и безопасным в любое время суток.
«Хочется, чтобы наша набережная стала местом притяжения для горожан. При этом, уверен, она будет одной из самых экологичных в стране. Здесь много зелени, песка, воды. Мы старались все продумать для отдыха жителей — спорт, детские активности, пикники».
Проектом второй очереди благоустройства Петровской набережной в Воронеже было предусмотрено создание множества современных объектов для отдыха, спорта и досуга: скейт-парк, памп-трек, спортивная площадка, детский городок, зона для выгула собак, места для отдыха у воды, а также уличные мангалы. Ведется строительство тротуаров, велодорожек, модульных санузлов и парковок для автомобилей.
Одна из ключевых составляющих проекта — масштабное озеленение. На набережной должно появиться около 90 тысяч растений, включая около 700 деревьев, более 40 тысяч кустарников, 23 тысячи злаковых и 18 тысяч многолетников. Среди деревьев и кустарников будут рябины, декоративные яблони, ивы, сосны, сирень, можжевельник и спирея. Зеленые насаждения украсят тематические площадки, мини-площади с перголами и променады. Аллея яблонь, живые изгороди и декоративные злаки создадут уютную атмосферу для прогулок. Для поддержания зеленых насаждений предусмотрена система автоматического полива.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее подчеркивал необходимость увеличения количества крупнолистовых деревьев для создания тени на открытых участках. Дополнительные деревья будут высажены после завершения текущих работ.
Параллельно идет работа над концепцией третьего этапа благоустройства набережной. Власти активно сотрудничают с инвесторами, заинтересованными в участии в проекте. Один из предложенных проектов включает строительство комплекса из четырех зданий: конгресс-холла, учебного медцентра, гостиницы с бизнес-центром и яхт-клуба с заведениями общественного питания. Губернатор лично рассматривает крупные инициативы, чтобы территория сохранила свою рекреационную функцию и не превратилась в рабочую зону.
На намывной части набережной планируется создание прогулочных зон, спортивных объектов, а также туристических и культурных пространств. Для привлечения бизнеса власти проводят работу по поиску инвесторов, которые будут обязаны соблюдать единую концепцию и поддерживать порядок на прилегающих территориях.
Благоустройство по стандартам
В Воронежской области планируют ввести стандарты качества жилой застройки и благоустройства. О разработке нормативов, которые помогут установить единый стандарт качества городской среды в регионе и областной столице доложили губернатору заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов совместно с мэром Воронежа Сергеем Петриным.
Министерство архитектуры Воронежской области подготовило проекты стандартов, охватывающих требования к жилым кварталам, улицам, магистралям, дворовым территориям и общественным пространствам. Эти нормы затрагивают планировочную структуру, архитектурные решения и размер застройки.
Согласно инициативе, в Воронеже планируется введение двух регламентных зон. Первая охватит центральные районы города. Для объектов в этой зоне предполагаются требования к внешнему виду, цветовой гамме, материалам отделки, размещению технического оборудования и освещению фасадов.
Вторая зона затронет периферийные районы правобережья и левобережья Воронежа. В этих частях города контроль будет более упрощенным и будет касаться трех ключевых аспектов: цветовых решений, отделочных материалов и подсветки фасадов.
Эти меры направлены на улучшение архитектурного облика города, создание комфортной и гармоничной городской среды для жителей и гостей региона.
Малые города
Благоустройство ведется не только в Воронеже, но и в малых городах области. Согласно рейтингу Минстроя России, подведенному по итогам прошлого года, десять городов Воронежской области вошли в список наиболее благоприятных для жизни. В этот перечень включены Воронеж, Россошь, Лиски, Павловск, Калач, Богучар, Нововоронеж, Бобров, Поворино и Бутурлиновка.
«В городах Воронежской области стало комфортнее жить. Это замечают наши федеральные коллеги».
Губернатор подчеркнул, что развитию городов в регионе уделяется особое внимание.
«За год мы улучшили свои позиции. Число наиболее комфортных воронежских городов выросло с восьми до десяти, а их средний балл увеличился до 203 баллов», — подчеркнул губернатор.
В регионе выделяются значительные средства на ремонт и благоустройство территорий, включая мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Это позволяет создавать комфортные условия для жизни в населенных пунктах.
Благоустроенная городская среда — это не только внешний вид, но и повышение качества жизни жителей. Благодаря проектам, реализуемым совместными усилиями федеральных, региональных и муниципальных властей, города области продолжают совершенствоваться, становясь более удобными и привлекательными для проживания.
В этом году четыре проекта из Воронежской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного Минстроем России.
Гранты на благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут предоставлены муниципалитетам городов Калач, Нововоронеж, Павловск и Поворино. Итоги конкурса были подведены 26 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
На реализацию этих проектов в 2025—2026 годах Воронежская область получит из федерального бюджета 320 миллионов рублей. За шесть лет участия в Конкурсе малых городов суммарный объем федерального финансирования, направленного в регион, превысил 1,5 миллиарда рублей. А всего с 2018 года 18 заявок-победителей от Воронежской области получили федеральное финансирование на общую сумму 1 млрд 279 млн рублей. Успешно реализовано уже 15 проектов, благоустройство еще трех территорий — в Россоши, Богучаре и Нововоронеже — завершится в текущем году.
«Развитие малых городов сегодня — это одна из важнейший составляющих государственной политики. Благоустроенная среда — это не просто красивый город. Это город, безопасный и комфортный для каждого. Город, в котором хочется учиться и работать, творить, дружить и любить, создавать семьи и растить детей. Город, куда хочется приезжать и оставаться», — поделился министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.
Признание на федеральном уровне
Воронежская область стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, получив награду в номинации «Лучший регион по реализации проектов благоустройства на основе государственно-частного партнерства».
Этот успех подчеркивает эффективность подхода региона к благоустройству, который включает:
• стратегическое планирование с учетом уникальных особенностей территории;
• вовлечение жителей в разработку проектов;
• активное сотрудничество с бизнесом.
Повышение качества жизни
На одном из совещаний в правительстве региона губернатор отдельно остановился на том, что все работы по благоустройству должны проводиться максимально качественно.
«На что хочу обратить внимание: на качество выполнения работ. Это должно проходить через все наши планы и процессы реализации этих проектов. Даже небольшие помарки и недочеты на таких объектах воспринимаются очень эмоционально, и вместо каких-то положительных эмоций мы видим, что у людей это начинает вызывать раздражение. Я прошу вас, уважаемые коллеги, здесь подходить к приему работ бескомпромиссно. Все должно быть сделано строго по проекту и с тем качеством, которое заложено в проектных решениях: материалы, качество производства», — отметил Александр Гусев.
Работа, проводимая в Воронежской области, — это не просто благоустройство, а вклад в повышение качества жизни. Каждый проект — это шаг к созданию комфортных, современных и безопасных городов, где люди хотят жить, работать и растить детей. Губернатор Александр Гусев и его команда продолжают уверенно двигаться в этом направлении, делая Воронежскую область примером для других регионов.