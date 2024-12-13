Александр Гусев: «В городах Воронежской области стало комфортнее жить»

На реализацию этих проектов в 2025—2026 годах Воронежская область получит из федерального бюджета 320 миллионов рублей. За шесть лет участия в Конкурсе малых городов суммарный объем федерального финансирования, направленного в регион, превысил 1,5 миллиарда рублей. А всего с 2018 года 18 заявок-победителей от Воронежской области получили федеральное финансирование на общую сумму 1 млрд 279 млн рублей. Успешно реализовано уже 15 проектов, благоустройство еще трех территорий — в Россоши, Богучаре и Нововоронеже — завершится в текущем году.