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25 донских призывников направили на службу в Президентский полк

Внимание уделялось физическим данным.

25 донских призывников в четверг, 12 декабря, направились со сборного пункта в Батайске на срочную службу в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области. Речь идёт об уроженцах Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Кагальницкого, Красносулинского, Миллеровского, Сальского, Тацинского районов.

Конкурсный отбор включал в себя профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Внимание уделялось также физическим данным. Призывники должны были иметь пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 сантиметров. К отбору не допускались молодые люди с татуировками, серьгами и пирсингом.

Донской регион направляет призывников в Президентский полк уже 19 лет. Всего за это время службу в комендатуре Московского Кремля прошли 500 дончан.