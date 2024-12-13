25 донских призывников направили на службу в Президентский полк

Конкурсный отбор включал в себя профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Внимание уделялось также физическим данным. Призывники должны были иметь пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 сантиметров. К отбору не допускались молодые люди с татуировками, серьгами и пирсингом.