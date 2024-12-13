Лукашенко примет участие во Всебелорусском слете студенческих отрядов

Приглашение посетить слет главе государства поступило во время посещения стадиона «Трактор» в Минске. В реконструкции объекта участвовали сводные студенческие стройотряды, и они присутствовали на обновленном стадионе во время визита Президента. Пользуясь случаем, студенты пригласили главу государства на Всебелорусский слет стройотрядов в декабре этого года. Александр Лукашенко заявил, что встречи с бойцами стройотрядов для него как бальзам на сердце, ведь это дает возможность вспомнить свою студенческую жизнь. «Если получится, я с удовольствием загляну в вашу семью», — сказал он.