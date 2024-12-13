Лукашенко примет участие во Всебелорусском слете студенческих отрядов

Мероприятие организовано в столичном Дворце спорта. Глава государства ознакомится с выставкой по направлениям деятельности студотрядовского движения, которая состоит из 6 интерактивных площадок, где представлена деятельность педагогических, производственных, строительных, сельскохозяйственных, медицинских и сервисных студотрядов.
Затем с участием Президента состоится торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2024 года.
Приглашение посетить слет главе государства поступило во время посещения стадиона «Трактор» в Минске. В реконструкции объекта участвовали сводные студенческие стройотряды, и они присутствовали на обновленном стадионе во время визита Президента. Пользуясь случаем, студенты пригласили главу государства на Всебелорусский слет стройотрядов в декабре этого года. Александр Лукашенко заявил, что встречи с бойцами стройотрядов для него как бальзам на сердце, ведь это дает возможность вспомнить свою студенческую жизнь. «Если получится, я с удовольствием загляну в вашу семью», — сказал он.
История студотрядовского движения в Беларуси отсчитывается с 1963 года. Своего расцвета оно достигло в 1980-х годах. Тогда участниками студотрядов стали порядка 35 тыс. молодых людей. Новый импульс движение получило благодаря указу Президента от 12 мая 2005 года, которым регламентирована деятельность студотрядов, определены преференции для их участников.
Сейчас в составе 3909 отрядов трудоустроено более 55 тыс. человек. В числе объектов, которые получали статус Всебелорусской молодежной стройки, такие объекты, как строительство БелАЭС, капремонт и реконструкция мемориального комплекса «Хатынь», строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
В целях стимулирования деятельности студотрядов, работающих на объектах со статусом Всебелорусской или областной (Минской городской) молодежной стройки, ежегодно проводится конкурс на лучший студотряд, по итогам которого вручается переходящее знамя.