Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира в Узбекистане Мухаммадом Ирки. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.