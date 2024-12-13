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Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира в Узбекистане Мухаммадом Ирки. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.

Источник: Sputnik.uz

На встрече обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы расширения взаимодействия в социально-политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено разработке совместных инициатив, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.

Стороны отметили значимость научного сотрудничества, особенно в области образования. Рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.

«Отдельное внимание акцентировано на вопросах укрепления межпарламентских связей. Подчеркивалась необходимость активизации работы групп дружбы для создания эффективной платформы взаимодействия парламентов двух стран».

отметили в Сенате.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и реализации намеченных инициатив.

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