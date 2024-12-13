Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

На встрече обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы расширения взаимодействия в социально-политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено разработке совместных инициатив, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.
Стороны отметили значимость научного сотрудничества, особенно в области образования. Рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.
«Отдельное внимание акцентировано на вопросах укрепления межпарламентских связей. Подчеркивалась необходимость активизации работы групп дружбы для создания эффективной платформы взаимодействия парламентов двух стран».
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и реализации намеченных инициатив.