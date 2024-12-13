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В Башкирии изменился состав правительства

В Башкирии изменился состав республиканского правительства. Это следует из указа «О составе правительства РБ», подписанным руководителем региона Радием Хабировым.

Согласно документу, теперь в кабинете министров вместо четырех заместителей премьер-министра в составе аппарата будут трое вице-премьеров. Также учреждена новая должность — заместитель премьер-министра правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ: позиция главы профильного ведомства была исключена.