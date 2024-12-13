Вотум недоверия премьеру Речану провалился: подробности

«Вы заявляете, что ситуация в энергетике деградировала и ухудшилась? Вероятно, лишь с перспективы Кремля ситуация ухудшилась и деградировала, потому что Молдова несколько лет делает все возможное, чтобы газ не был использован как политическое оружие против Кишинева. (…) Молдаване на правом берегу Днестра не останутся в холоде и темноте, потому что у нас есть запасы газа на зиму. Мы обеспечили 93% потребления газа на холодное время года», — сказал премьер-министр", — заявил премьер.