Вотум недоверия премьеру Речану провалился: подробности

Депутаты приступили к обсуждению вотума уже в ночь на пятницу, дебаты продлились три часа.
Премьер Речан в сопровождении всего кабинета министров представил законодателям отчет, заявив, что страна сталкивается с серьезными проблемами, однако в их возникновении правительство не виновато, подчеркнул политик.
«Вместо того, чтобы помочь Молдове преодолеть проблемы, вы хотите дестабилизировать страну, в то время как правительство продолжает работать во имя стабильности и мира», — заявил Речан.
Несмотря на то, что перед обсуждением вотума парламент ввел 60-дневный режим ЧП в энергетике, премьер заявил, что ситуация в энергетике не так уже и плоха.
«Вы заявляете, что ситуация в энергетике деградировала и ухудшилась? Вероятно, лишь с перспективы Кремля ситуация ухудшилась и деградировала, потому что Молдова несколько лет делает все возможное, чтобы газ не был использован как политическое оружие против Кишинева. (…) Молдаване на правом берегу Днестра не останутся в холоде и темноте, потому что у нас есть запасы газа на зиму. Мы обеспечили 93% потребления газа на холодное время года», — сказал премьер-министр", — заявил премьер.
Выступление премьера вызвало резкую критику парламентской оппозиции. Депутат БКС Алла Пилипецкая заявила, что глава правительства несет полную ответственность за разразившийся в стране кризис.
«Вместо системного подхода мы видим лишь оправдания, перекладывание вины и отсутствие реальных действий. В условиях холодной зимы миллионы граждан рискуют остаться без тепла и электричества. (…) Ваше правление стало слишком дорого обходиться стране. Республика Молдова нуждается в новой команде профессионалов, которые смогут вернуть доверие народа, обеспечить стабильность и заложить основы для долгосрочного развития», — заявила депутат.
Ее коллега по фракции Петру Бурдужа обратил внимание на то, что власти заверяли граждан в стабильности тарифов на энергоносители, однако последовали повышения.
«Господин премьер, куда мы движемся, что нас ждет? Вы обещали, что не будет роста тарифов, а теперь, видимо, и света не будет. Мы тоже удивлены и даже странно, что международный энергетический рынок не послушал вас, что роста тарифов не будет», — сказал народный избранник.
Депутат БКС Адриан Албу, выйдя на трибуну парламента, зажег свечу как символ надвигающегося на страну блэкаута. В ближайшем будущем свечки могут стать необходимым атрибутом жизни граждан страны, отметил Албу.
«Раз уж вы объединили функции премьера с функциями министра энергетики, может, вам стоит исполнять обязанности и других министров, выключить свет в правительстве и работать самому за всех?» — сказал депутат.
Однако выдвинутый БКС простой вотум недоверия правительству Речана провалился. «За» проголосовали 18 народных избранников от БКС. «Против» — 55 депутатов от правящей PAS. Примечательно, что один «пасовец» воздержался. Голосование завершилось в 02.51 по кишиневскому времени.