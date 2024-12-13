Лукашенко посоветовал студотрядовцам писать историю своей жизни яркими красками

«Все вы молодые люди, все устремленные в будущее. И вы каждый день, каждый час пишете историю своей жизни. Вы стараетесь написать историю своей жизни яркими страницами. Мой вам совет: именно яркими страницами старайтесь писать историю своей жизни. И вот одной из ярчайших страниц вашей жизни будет ваше участие в студотрядовском строительном движении. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что сам вышел из этих рядов и когда-то принимал активное участие в этом движении», — сказал белорусский лидер.
Обращаясь к молодежи, Александр Лукашенко отметил, что в их жизни будет все. Что-то в актив, что-то в пассив, но плохое забудется. «А вот хорошее будете вспоминать. И чем выше вы будете на своей служебной лестнице, в своей жизни, тем больше вы будете обращаться к тем страницам своей жизни, которые вы нарисовали в момент своей юности и молодости яркими красками. Вот эта ваша трудовая страница будет всегда яркой», — подчеркнул Президент.
Глава государства констатировал, что и в его жизни хватало всяких страниц, но придя на это мероприятие он из «картотеки» своей жизни достал ту яркую страницу, когда был в студотряде. «Конечно, мотивация была несколько иная. Хотя она не исчезла. Все мы и вы хотели и хотим заработать какие-то деньги для того, чтобы себя обеспечивать. Даже если родители богатые, все равно мы в молодости стараемся быть независимыми, в том числе и финансово. Это никуда не делось. Но вы совсем другие, нежели те, которыми были мы», — сказал Александр Лукашенко.
Он также отметил, что в том числе благодаря работе в студотрядах теперь, бывая у сельчан и рабочих, ему есть что сказать людям. «Я хочу, чтобы и вам спустя многие десятилетия было что сказать. И не только вашим детям, но и тем собеседникам, с которыми вы будете встречаться. А я верю, что из этого актива — вас сегодня 4 тыс. человек — появятся новые руководители, новые министры и так далее. Я уверен, что среди вас большинство будет занимать руководящие должности и вам придется копаться в своей жизни, чтобы сказать другим, какими вы были. А хочется быть хорошими», — дал жизненный совет глава государства.