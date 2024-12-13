Лукашенко посоветовал студотрядовцам писать историю своей жизни яркими красками

Он также отметил, что в том числе благодаря работе в студотрядах теперь, бывая у сельчан и рабочих, ему есть что сказать людям. «Я хочу, чтобы и вам спустя многие десятилетия было что сказать. И не только вашим детям, но и тем собеседникам, с которыми вы будете встречаться. А я верю, что из этого актива — вас сегодня 4 тыс. человек — появятся новые руководители, новые министры и так далее. Я уверен, что среди вас большинство будет занимать руководящие должности и вам придется копаться в своей жизни, чтобы сказать другим, какими вы были. А хочется быть хорошими», — дал жизненный совет глава государства.