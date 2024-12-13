Лукашенко вручил переходящее знамя лучшему студотряду 2024 года

Президент передал переходящее знамя командиру отряда «Зодчие» Антону Машаре и комиссару отряда Дарье Цыбулько, которые в свою очередь поблагодарили главу государства за поддержку студотрядовского движения в Беларуси.



Александр Лукашенко, поздравив лучший отряд, обратил внимание, что остальным может быть несколько обидно. О том, какие чувства они испытывают, Президент знает из личного опыта работы в студотряде. «Я помню свою студотрядовскую жизнь, это так обидно другим отрядам, — заметил он. — Знаю, как обидно, когда ты тоже работал, а вот вручили одному». Глава государства посоветовал обязательно поощрить все хорошо работавшие студотряды, а их участников призвал не расстраиваться, что знамя в этом году досталось не им, ведь «впереди еще немало студенческих строительных дел» и возможность проявить себя еще представится.