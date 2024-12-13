Лукашенко вручил переходящее знамя лучшему студотряду 2024 года

Глава государства отметил, что мероприятие организовано по особому, очень приятному поводу — чтобы чествовать и наградить лучшую трудовую молодежь Беларуси. «Молодежь, чьи энергия, патриотизм и энтузиазм на протяжении многих месяцев были примером для всей страны», — сказал Александр Лукашенко.
Президент передал переходящее знамя командиру отряда «Зодчие» Антону Машаре и комиссару отряда Дарье Цыбулько, которые в свою очередь поблагодарили главу государства за поддержку студотрядовского движения в Беларуси.
Александр Лукашенко, поздравив лучший отряд, обратил внимание, что остальным может быть несколько обидно. О том, какие чувства они испытывают, Президент знает из личного опыта работы в студотряде. «Я помню свою студотрядовскую жизнь, это так обидно другим отрядам, — заметил он. — Знаю, как обидно, когда ты тоже работал, а вот вручили одному». Глава государства посоветовал обязательно поощрить все хорошо работавшие студотряды, а их участников призвал не расстраиваться, что знамя в этом году досталось не им, ведь «впереди еще немало студенческих строительных дел» и возможность проявить себя еще представится.
Отряд «Зодчие» сформирован на базе Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, в него входят 10 человек. Они трудились на строительстве Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Этому объекту был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.
В целях стимулирования деятельности студотрядов, работающих на объектах со статусом Всебелорусской или областной (Минской городской) молодежной стройки, ежегодно проводится конкурс на лучший студотряд, по итогам которого вручается переходящее знамя.
История студотрядовского движения в Беларуси отсчитывается с 1963 года. Своего расцвета оно достигло в 1980-х годах. Тогда участниками студотрядов стали порядка 35 тыс. молодых людей. Новый импульс это движение получило благодаря указу Президента от 12 мая 2005 года, которым регламентирована деятельность студотрядов, определены преференции для их участников.
С 1 января по 1 декабря 2024 года в составе 4043 отрядов было трудоустроено более 57,1 тыс. человек. В числе объектов, которые получали статус Всебелорусской молодежной стройки, — БелАЭС, мемориальный комплекс «Хатынь», Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.