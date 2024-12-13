Кирпичная кладка и мелиорация. Лукашенко рассказал молодежи, чему научился в студенческом стройотряде

«Именно такими, как вы, с горящими глазами, огромным желанием сделать свою страну лучше, были юноши и девушки, которые записались в первый советский студенческий стройотряд, чтобы ехать на целину в далеком 1959 году. Именно таким в свое время и я был. За одно лето в стройотряде научился кирпичную кладку выкладывать, а за другое — постиг премудрости труда мелиоративной бригады», — поделился воспоминаниями глава государства.
Он отметил, что и в нынешней должности этот опыт для него оказался актуальным, потому как мелиорация для Беларуси — это навсегда. «Надо все ремонтировать, модернизировать. И мы в этом году больше 100 тыс. га земель модернизируем и вернем в севооборот. Видите, и в жизни пригодилось», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства рассказал, что для молодежи в те времена это был не только способ заработать, хотя это тоже было очень важно. «Мы становились совсем другими людьми. Взрослыми, самостоятельными. Нам было чем гордиться, — подчеркнул белорусский лидер. — Это очень актуально сейчас. Тогда мы и так были взрослыми и самостоятельными — время было непростое. Сегодня попроще. И, побывав в студенческом отряде, вы, наверное, и не заметили, как вы стали абсолютно другими людьми. Но ваши родители, знакомые и близкие это заметили».
«Знаю, что многие руководители предприятий и даже министерств впервые проявили свои лидерские качества именно в студенческих отрядах. То есть они выходцы оттуда. И до сих пор хранят свои форменные куртки как священную трудовую реликвию», — добавил глава государства.