Кирпичная кладка и мелиорация. Лукашенко рассказал молодежи, чему научился в студенческом стройотряде

Глава государства рассказал, что для молодежи в те времена это был не только способ заработать, хотя это тоже было очень важно. «Мы становились совсем другими людьми. Взрослыми, самостоятельными. Нам было чем гордиться, — подчеркнул белорусский лидер. — Это очень актуально сейчас. Тогда мы и так были взрослыми и самостоятельными — время было непростое. Сегодня попроще. И, побывав в студенческом отряде, вы, наверное, и не заметили, как вы стали абсолютно другими людьми. Но ваши родители, знакомые и близкие это заметили».