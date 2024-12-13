Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о срыве программы газификации: «Происходили хищения»

Заседание было посвящено, в первую очередь, итогам работы в 2024 году. Результаты возмутили губернатора из-за сильного отставания от графика и низкого исполнения договоров техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«У нас неэффективно хозяйствуется критично важная для безопасности региона инфраструктура. Речь про социальную догазификацию, которая не только не исполнена, а мы видим некоторые факты того, что там происходили хищения», — заявил политик.
Губернатор отметил, что намерен инициировать полный возврат активов в части газового хозяйства, переданных компаниям, связанным с Владимиром Аветисяном и его сыном.
«Решение принято и обжалованию не подлежит», — рассказал глава региона.
Также Вячеслав Федорищев сообщил, что собирается подключить к решению вопроса юристов и правоохранительные органы. Руководитель области попросил глав муниципалитетов о содействии в предоставлении необходимой информации.
«Я надеюсь, что вы поручите своим сотрудникам начинать инвентаризацию всех документов, будете обеспечивать содействие правоохранительным органам полное и беспрекословное. Нам предстоит исправить ту ситуацию, которая копилась десятилетиями», — поделился губернатор.
О помощи в решении проблемы с газификацией глава региона собирается просить вице-премьера Александра Новака и Министерство энергетики РФ.
«Мы вынуждены обращаться к старшим товарищам, не стесняемся этого, потому что здесь нам нужна будет очень большая экспертиза и компетенции», — подчеркнул политик.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Вячеслав Федорищев встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время рабочего визита детского омбудсмена в Самарскую область. Основной темой беседы стало сотрудничество в области защиты прав детей и реализация пилотного спецпроекта «ВЫЗОВ», который входит в стратегическую программу «Дети в семье».