Вениамин Кондратьев поздравил ветерана ВОВ с вековым юбилеем

В Telegram-канале губернатор отметил, что Николай Васильевич в 18 лет отправился на фронт. Он служил в стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, выполняя обязанности рядового. На полях сражений ветеран проявлял отвагу и верность Родине. За свои подвиги Николай Ромодов удостоен ордена Отечественной войны II степени, а также таких наград, как «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и многих юбилейных медалей.