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Вениамин Кондратьев поздравил ветерана ВОВ с вековым юбилеем

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил с юбилеем Николая Ромодова, ветерана ВОВ из Ейска.

В пятницу, 13 декабря, ему исполнилось 100 лет.

В Telegram-канале губернатор отметил, что Николай Васильевич в 18 лет отправился на фронт. Он служил в стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, выполняя обязанности рядового. На полях сражений ветеран проявлял отвагу и верность Родине. За свои подвиги Николай Ромодов удостоен ордена Отечественной войны II степени, а также таких наград, как «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и многих юбилейных медалей.

Вениамин Кондратьев пожелал юбиляру здоровья, счастья и благополучия в кругу семьи.