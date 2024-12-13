В Минске заявили о готовности противостоять терроризму вместе с Россией

«Мы видим конкретные террористические угрозы, которые идут со стороны, как мы говорим, наших бывших партнеров, а теперь, можно сказать, врагов, которые пытаются подорвать конструктивное взаимодействие наших стран и делают все, чтобы нам жилось… ужасно. Мы готовы вместе противодействовать этим угрозам», — сказал Гора в пятницу в Минске на совместном заседании коллегий Следственного комитета Белоруссии и Следственного комитета Российской Федерации.
Он рассказал, что представители следственных ведомств собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы, касающиеся противодействия экстремизму и терроризму. «Это угрозы, актуальные и для Беларуси, и особенно для России», — пояснил глава СК Белоруссии.
По его словам, Белоруссию и Россию пытаются разделить, разрушить. «Методы самые разные. Используются не только информационные и пропагандисткие методы», — констатировал Гора.
Он отметил, что у следственных комитетов Белоруссии и России есть огромный опыт взаимодействия и собственные наработки по теме борьбы с экстремизмом и терроризмом. «Нет ни дня, чтобы мы не общались… Мы делимся опытом, поднимаем эти проблемы (борьбы с терроризмом — ред.) с практической точки зрения. Мы учимся наработкам наших российских коллег», — сказал Гора. В том числе, отметил он, учитывается опыт РФ в связи с проведением ею СВО на Украине.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики «мягкой силы» в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной «ударной силой» определены незаконные вооруженные формирования, так называемый «Полк Калиновского» (признан Минском террористической организацией) из числа выходцев из Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ, и девять боевых отрядов, так называемых «хоругвей», базирующихся в Польше, Литве и Чехии. При этом в Минске утверждают, что власти и спецслужбы этих соседних стран оказывают поддержку оппозиционным белорусским формированиям.