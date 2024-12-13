В Минске заявили о готовности противостоять терроризму вместе с Россией

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики «мягкой силы» в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной «ударной силой» определены незаконные вооруженные формирования, так называемый «Полк Калиновского» (признан Минском террористической организацией) из числа выходцев из Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ, и девять боевых отрядов, так называемых «хоругвей», базирующихся в Польше, Литве и Чехии. При этом в Минске утверждают, что власти и спецслужбы этих соседних стран оказывают поддержку оппозиционным белорусским формированиям.