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Блинкен рассказал о переговорах в Анкаре

АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в Анкаре обсудил шаги, которые могут предпринять CША и Турция для «поддержки Сирии».

Источник: © РИА Новости

«Я хотел бы выразить свою благодарность президенту (Турции Тайипу) Эрдогану за его понимание и чуткость, с которой он принял нас вчера вечером», — сказал Блинкен на брифинге по итогам переговоров в Анкаре.

«Мы в ходе наших переговоров были сфокусированы на Сирии, на возможностях, шагах которые могут предпринять США, Турция и другие страны региона для поддержки Сирии, сирийского народа», — сказал Блинкен.

Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.