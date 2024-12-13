Второе ходатайство об импичменте президенту рассмотрят в Южной Корее

Депутаты Национального собрания по закону должны провести процедуру голосования об импичменте в течение трех суток после того, как о нем объявили на пленарном заседании, уточняют «Ведомости».
Первое прошение об импичменте Юн Сок Ёля было отклонено 8 декабря. Тогда несколько представителей правящей партии отказались принять участие в процедуре голосования.
Сейчас в Южной Корее сильны антипрезидентские настроения. Рейтинг одобрения Юн Сок Ёля упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту,
12 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо. Их отрешение от должности связано с введением военного положения в стране.
Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в республике 3 декабря, объяснив свое решение стремлением «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Его решение привело к возникновению кризисной ситуации в стране.