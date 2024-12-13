Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второе ходатайство об импичменте президенту рассмотрят в Южной Корее

Повторное требование объявить импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может рассмотреть парламент республики 13 декабря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутаты Национального собрания по закону должны провести процедуру голосования об импичменте в течение трех суток после того, как о нем объявили на пленарном заседании, уточняют «Ведомости».

Первое прошение об импичменте Юн Сок Ёля было отклонено 8 декабря. Тогда несколько представителей правящей партии отказались принять участие в процедуре голосования.

Сейчас в Южной Корее сильны антипрезидентские настроения. Рейтинг одобрения Юн Сок Ёля упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту,

12 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо. Их отрешение от должности связано с введением военного положения в стране.

Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в республике 3 декабря, объяснив свое решение стремлением «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Его решение привело к возникновению кризисной ситуации в стране.