Донские власти выбрали лучших в 2024 году муниципальных чиновников

В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победителем стал заместитель главы администрации Ленинского района Ростова Дмитрий Берекчиев. Директор департамента труда и социального развития администрации Волгодонска Ольга Слуцкая заняла второе место в этой номинации.