Донские власти выбрали лучших в 2024 году муниципальных чиновников

В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победителем стал заместитель главы администрации Ленинского района Ростова Дмитрий Берекчиев. Директор департамента труда и социального развития администрации Волгодонска Ольга Слуцкая заняла второе место в этой номинации.
Победителем в номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района» была признана ведущий специалист по оказанию адресной помощи управления социальной защиты населения администрации Песчанокопского района Оксана Лазарева. Начальник отдела по делам молодежи администрации Азовского района Антон Селиванов стал вторым.
Согласно распоряжению, первый заместитель губернатора Ростовской области вручит победителям соответствующие дипломы.