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Две новые Всебелорусские молодежные стройки появятся в Беларуси

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение участников студотрядовского движения доверить им строительство Национального исторического музея и Парка Народного единства, сообщил Telegram-канал Пул Первого.

Источник: Sputnik.by

В ходе церемонии закрытия третьего трудового семестра белорусских студенческих отрядов глава государства поддержал их предложение присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки данным объектам.

«Справитесь? Это будет ваш солидный вклад. И поколения будут помнить о вашей стройке. Я не возражаю».

сказал Лукашенко.

Ранее в сентябре текущего года белорусскому лидеру представили концепцию нового здания для Национального исторического музея, который должен стать полноценным культурно-историческим комплексом.

Новый музей должен разместиться в непосредственной близости от Дворца Независимости, площади Государственного флага и Верховного суда. Фактически исторический музей расположится на месте закрытого парка «Дримлэнд».

В конце ноября строители начали сносить здания на его территории. Вокруг здания Национального исторического музея будет разбит парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра столицы.

Лукашенко Александр
строительство