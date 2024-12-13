Две новые Всебелорусские молодежные стройки появятся в Беларуси

В ходе церемонии закрытия третьего трудового семестра белорусских студенческих отрядов глава государства поддержал их предложение присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки данным объектам.
«Справитесь? Это будет ваш солидный вклад. И поколения будут помнить о вашей стройке. Я не возражаю».
Ранее в сентябре текущего года белорусскому лидеру представили концепцию нового здания для Национального исторического музея, который должен стать полноценным культурно-историческим комплексом.
Новый музей должен разместиться в непосредственной близости от Дворца Независимости, площади Государственного флага и Верховного суда. Фактически исторический музей расположится на месте закрытого парка «Дримлэнд».
В конце ноября строители начали сносить здания на его территории. Вокруг здания Национального исторического музея будет разбит парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра столицы.