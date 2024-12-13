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Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде

Лукашенко сказал про опыт участия в студенческом стройотряде.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 декабря, во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра 2024 года в формате Всебелорусского слета студенческих отрядов, которая проходит во Дворце спорта в Минске, рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде, пишет БелТА.

По словам Александра Лукашенко, в одном из стройотрядов он научился выполнять кирпичную кладку. Глава государства добавил, что в другом стройотряде он получил опыт работы в мелиоративной бригаде.

— Все вы молодые люди, все устремленные в будущее. И вы каждый день, каждый час пишете историю своей жизни, — подчеркнул президент Беларуси.

Он отметил, что молодежь старается написать историю своей жизни яркими страницами. Глава государства дал совет:

— Мой вам совет: именно яркими страницами старайтесь писать историю своей жизни. И вот одной из ярчайших страниц вашей жизни будет ваше участие в студотрядовском строительном движении.

Лукашенко сказал, что знает, о чем говорит, так как «сам вышел из этих рядов и когда-то принимал активное участие в этом движении».

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Кроме того, Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.

А еще начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые за долгое время исполнил новую песню: «Сладкий мед».