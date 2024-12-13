Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 декабря, во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра 2024 года в формате Всебелорусского слета студенческих отрядов, которая проходит во Дворце спорта в Минске, рассказал о своем опыте работы в студенческом стройотряде, пишет БелТА.
По словам Александра Лукашенко, в одном из стройотрядов он научился выполнять кирпичную кладку. Глава государства добавил, что в другом стройотряде он получил опыт работы в мелиоративной бригаде.
— Все вы молодые люди, все устремленные в будущее. И вы каждый день, каждый час пишете историю своей жизни, — подчеркнул президент Беларуси.
Он отметил, что молодежь старается написать историю своей жизни яркими страницами. Глава государства дал совет:
— Мой вам совет: именно яркими страницами старайтесь писать историю своей жизни. И вот одной из ярчайших страниц вашей жизни будет ваше участие в студотрядовском строительном движении.
Лукашенко сказал, что знает, о чем говорит, так как «сам вышел из этих рядов и когда-то принимал активное участие в этом движении».
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