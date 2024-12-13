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Студотрядовцы подарили Лукашенко мастерок

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко принял участие в торжественном закрытии третьего трудового семестра белорусских студенческих отрядов, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Участники студотрядов преподнесли Лукашенко деревянный кофр, который декорирован логотипами стройотрядов и БРСМ.

Как оказалось, внутри кофра была строительная кельма или, как говорят сами каменщики, мастерок. Главный рабочий инструмент строителей весь покрыт изображениями.

При помощи специальной техники гальванической гравировки на него нанесены главные стройки студотрядов в республике, которые объявлялись молодежными стройками.

Так, на президентском мастерке можно увидеть знаковые объекты:

  • Августовский канал;
  • Белорусская атомная электростанция;
  • музей Государственного мемориального комплекса «Хатынь», «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

В сообщении говорится, что студотрядовцы попросили президента разрешить им строить Национальный исторический музей и Парк Народного единства.

«Справитесь? Это будет ваш солидный вклад. И поколения будут помнить о вашей стройке. Я не возражаю», — сказал Александр Лукашенко в ответ на просьбу.

Лукашенко Александр
строительство