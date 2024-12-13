Белорусская молодежь обратилась с просьбой к Лукашенко

Белорусская молодежь обратилась с просьбой к президенту Беларуси Александру Лукашенко, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале уточнили, что просьба молодежи состояла в том, чтобы им доверили строительство Национального исторического музей и Парка Народного единства.
— Справитесь? Это будет ваш солидный вклад, — подчеркнул глава государства.
Как пишет БелТА, президент подчеркнул, что он не возражает, уточнив, что рабочие руки всегда нужны.
А вот как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства.
Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.
Тем временем мы собрали истории минского дома, где жил писатель Кондрат Крапива: четырехкомнатная квартира стоит около $155 тысяч, здесь жили академики, а строили известные архитекторы.