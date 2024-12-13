Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская молодежь обратилась с просьбой к Лукашенко

Молодежь Беларуси озвучила просьбу, обратившись к Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская молодежь обратилась с просьбой к президенту Беларуси Александру Лукашенко, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В телеграм-канале уточнили, что просьба молодежи состояла в том, чтобы им доверили строительство Национального исторического музей и Парка Народного единства.

— Справитесь? Это будет ваш солидный вклад, — подчеркнул глава государства.

Как пишет БелТА, президент подчеркнул, что он не возражает, уточнив, что рабочие руки всегда нужны.

А вот как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства.

Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.

Тем временем мы собрали истории минского дома, где жил писатель Кондрат Крапива: четырехкомнатная квартира стоит около $155 тысяч, здесь жили академики, а строили известные архитекторы.