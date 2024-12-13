Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда

Отметим, ранее в 2023 году по инициативе Андрея Бочарова был усилен контроль в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Волгограда. Для этого власти забрали у частной организации, участвующей в инвестиционном проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры, все управленческие функции.