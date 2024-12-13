Испытания гиперзвуковой ракеты США: риски для России

В США недавно состоялись успешные тестовые испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило министерство обороны страны. Точная дата учебного пуска не называлась, но известно, что запустили ракету с мыса Канаверал в штате Флорида.
В Пентагоне отметили, что это уже второй успешный тестовый пуск в 2024 году. Ранее в марте испытывалась гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что испытания представляют важное событие для развития этого вида вооружений. В то же время ранее в Пентагоне признавали отставание страны от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.
Американский генерал-лейтенант Роберт Рэш отметил, что гиперзвуковые ракеты отличаются крайне высокой скоростью, маневренностью, и эти качественные характеристики обеспечивают возможность точного поражения целей даже в условиях ограниченности доступа к ней. По мнению военного, аналогов среди традиционного ударного вооружения у таких ракет в настоящее время нет.
Но бывший аналитик разведки Пентагона Ребекка Коффлер в беседе с The Telegraph высказала мнение, что до 2030 года США и Великобритания не смогут обзавестись гиперзвуковым оружием, аналогичным российскому. Но поскольку военно-технический прогресс не стоит на месте, к этому времени и российские технологии, вероятно, продвинутся вперед.
В свою очередь, автор The National Interest Брэндон Дж. Вейхерт назвал систему противоракетной обороны THAAD единственным оружием, способным противостоять российской ракете «Орешник». Отметив, что она может и не сработать. Иными словами, к существенным рискам для России испытания гиперзвуковой ракеты в штате Флорида пока привести не могут.