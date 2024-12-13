Испытания гиперзвуковой ракеты США: риски для России

В Пентагоне отметили, что это уже второй успешный тестовый пуск в 2024 году. Ранее в марте испытывалась гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что испытания представляют важное событие для развития этого вида вооружений. В то же время ранее в Пентагоне признавали отставание страны от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.