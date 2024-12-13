ЦИК — о голосовании по почте: важный шаг в модернизации избирательного процесса

Как заявил замглавы ЦИК Павел Постикэ, для голосования по почте зарегистрировались около 1800 человек, однако реально приняли участие в этом процессе около 1300 избирателей. На проведение пилотного проекта по голосованию по почте из госбюджета Молдовы было выделено 19 миллионов леев, однако ЦИК использовала только три миллиона, отметил чиновник.