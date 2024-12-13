ЦИК — о голосовании по почте: важный шаг в модернизации избирательного процесса

Основной целью встречи была оценка возможностей и проблем, связанных с проведенным впервые в Молдове альтернативного способа голосования.
«Введение голосования по почте является важным шагом в модернизации избирательного процесса в Республике Молдова. Крайне важно обеспечить конституционное право каждого гражданина голосовать независимо от того, где он находится или каковы его личные обстоятельства».
В ходе заседания также обсуждались технические и юридические вопросы, связанные с проведением голосования по почте, обеспечение конфиденциальности и безопасности волеизъявления, затраты и логистика. Также говорили о преимуществах данного способа голосования и необходимости совершенствования некоторых действий на определенных этапах, чтобы сделать процесс голосования максимально доступным и инклюзивным на грядущих парламентских выборах.
Как заявил замглавы ЦИК Павел Постикэ, для голосования по почте зарегистрировались около 1800 человек, однако реально приняли участие в этом процессе около 1300 избирателей. На проведение пилотного проекта по голосованию по почте из госбюджета Молдовы было выделено 19 миллионов леев, однако ЦИК использовала только три миллиона, отметил чиновник.
На данный момент Центризбирком занимается составлением подробного отчета о проведении голосования по почте, который будет представлен парламенту. Документ будет включать выводы о реализации нового метода голосования и предложения о его применении на последующих выборах.
На президентских выборах и конституционном референдуме, прошедших этой осенью, голосование по почте проводилось в шести странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Российская Федерация, где проживает значительная часть молдавских граждан, в проект голосования по почте включена не была.